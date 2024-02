Zielinski verso l'Inter: il Napoli è pronto a escluderlo dalla lista Champions

L'avvio non è di quelli indimenticabili, ne sono successe di cose in casa Napoli. Ma c'è ancora una seconda parte di stagione tutta da scrivere e dall'ambiente partenopeo ci si portano dietro delle incertezze. Tra queste c'è Piotr Zielinski, che ad inizio campionato ha scelto di restare dicendo di no alle ricche offerte dall’Arabia Saudita ma allo stesso tempo non è mai arrivato il rinnovo di contratto per lui. Rifiutate le proposte di De Laurentiis, a fine stagione terminerà il rapporto con il Napoli ed è pronto a sposare la causa Inter. Qui il dubbio: cosa farne di Zielinski? Resta un professionista che non si tirerà indietro, questo è innegabile, però allo stesso tempo le sue prestazioni sono in evidentissimo in calo. E non possono che iniziare delle riflessioni di conseguenza.



FUORI DALLA CHAMPIONS? - Come detto, Zielinski si prepara per diventare un nuovo calciatore dell'Inter. La Gazzetta dello Sport racconta della firma sul precontratto che ci dovrebbe essere entro 15-20 giorni. Intanto il Napoli è pronto a tagliarlo fuori dall'Europa. Oggi, infatti, sarà consegnata la lista degli uomini che prenderanno parte alle fasi finali della Champions League e il Napoli, sempre a quanto scrive la rosea, sarebbe intenzionato ad escluderlo dalla lista europea.