4 gol in 2 partite. Che poi, 2 partite non sono: sono 98 minuti. Entrato al 48esimo nella sfida contro il Carpi, ultima di campionato; entrato al 54esimo nel playout d'andata contro la Salernitana, Gianmarco Zigoni vuole tenere a tutti i costi in Serie B il Venezia. Un infortunio al tendine d'achille lo ha tenuto fuori dal 21 ottobre 2018 al 4 maggio 2019 (aveva collezionato 3 presenze nelle prime 7 gare), è rientrato all'ultimo atto, prima del quale i lagunari erano in Serie C e sotto 2-0 contro il Carpi. Entrato al posto di Besea, in 25 minuti la ribalta completamente con una tripletta, portando gli arancioneroverdi al quintultimo posto.



Ieri non l'ha ribaltata, ma l'ha tenuta viva, col ritorno di domenica che grazie a lui ha tutto un altro sapore. Sotto 2-0 all'Arechi contro la Salernitana, Serse Cosmi si è affidato ancora a lui: subentrato a Pimenta, al 91esimo ha riaperto il discorso salvezza per una squadra che, a un certo punto, col Palermo in C, era già salva. Invece, quando sembrava avere un piede, con una squadra decimata, già in terza serie, ecco ancora lo zampino dell'uomo del destino, che vuole salvare da solo il Venezia. Per la seconda volta in stagione.



