Thomas Zilliacus non molla. L'uomo d'affari finlandese, residente a Singapore, su Twitter ha ribadito l'interesse per l'Inter. "XXI Century Capital ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei progetti di XXICC.. XXI Century Capital è la holding di proprietà di Zilliacus, che sottolinea: "Ho speso parte dell'anno in Italia, amo il Paese, la sua cultura e la sua gente. L'accordo che abbiamo firmato ci permette di velocizzare gli investimenti.L'investimento in Italia crescerà e continueremo a investire in fantastici progetti di moda, calcio e real estate italiani"