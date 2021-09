ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:Zima è un ragazzo di qualità, l'ho conosciuto nel 2019 quando giocava ancora nel Sigma Olomouc, la squadra nella quale sono cresciuto anch'io: era giovanissimo ai tempi, ma in Repubblica Ceca era già uno dei prospetti più interessanti. David ascolta, combatte e ha una grande fortuna: avere una famiglia alle spalle composta da atleti professionisti. Suo nonno e suo padre in particolare, che era nella nazionale di hockey su ghiaccio, gli hanno insegnato tantissimo. Zima ha un carattere tranquillo, pacato ed è un giocatore che si applica con tutti gli allenatori. Allo Slavia Praga lo ha dimostrato anche nel palcoscenico europeo, per cui può fare molto bene in Italia".: non era appariscente e non parlava molto, ma era fortissimo nei duelli ed era diventato una colonna della Fiorentina di Prandelli. Era uno dei giocatori più difficili da sostituire. Zima, in più, è anche duttile: può fare l'esterno in caso di necessità perché è leggero e ha un buon passo, ha già fatto questo ruolo e si può adattare tranquillamente anche con Juric al Toro".: il Toro ha fatto un grande investimento che verrà ripagato sul campo, Zima è fortissimo e ha ancora margini di miglioramento enormi. Mi piacerebbe vederlo in campo dal vivo, magari quando la Fiorentina verrà a giocare a Torino: tornare in Italia è sempre bellissimo".