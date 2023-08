Attimi di panico questo pomeriggio a Torino quando la polizia ha individuato un Suv nero, con targa straniera, al centro di piazza Carignano, in piena area pedonale. Una zona sensibili, di fronte a Palazzo Carignano (sede del primo Parlamento d'Italia), a pochi passi sia da Piazza Castello che dal Museo Egizio. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri ma, dopo circa un'ora, è giunto anche il proprietario dell'auto: David Zima.



Il difensore del Torino, come spiegato da La Stampa, si è scusato giustificandosi che non era conoscenza del fatto che non si potesse parcheggiare lì. Inevitabile la multa di 170 euro, diventati poi 119 perché pagata subito.