Dopo il bacio di Iker Casillas alla fidanzata e poi moglie Sara Carbonero divenuto famoso dopo la vittoria ai Mondiali del 2010 un altro calciatore ha replicato il gesto con la sua attuale fidanzata.



Si tratta di Oleksander Zinchenko esterno dell'Ucraina e del Manchester City che ha deciso di festeggiare proprio baciando in diretta la sua fidanzata dopo la vittoria per 5-0 ottenuta sulla Serbia nelle qualificazioni per Euro 2020.



Al termine dell'intervista rilasciata alla reporter, infatti, Zinchenko, l'ha guardata e poi l'ha baciata, sulla guancia, prima di andarsene. La bellissima giornalista si chiama Vlada Sedan, lavora per channel 1/2 e ha un profilo instagram seguitissimo da più di 50 mila follower in cui non perde occasione anche per sfoggiare un fisico da urlo. La prova? Eccola nella nostra gallery.