Nicolò Zingaretti, presidente della Regione Lazio, risponde al viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, e chiude nettamente all'ipotesi di una riapertura immediata - seppur parziale - dello stadio Olimpico. "Escludo che si possa tornare allo stadio adesso. Sia chiaro, non riguarda lo sport o il calcio, la questione é evitare forme di assembramento di 20-25mila persone. Dobbiamo stringere i denti ora, ma guai a rimettere indietro le lancette dell'orologio. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze italiani che la scuola e l'Università non si interrompano. Tra l'altro, parliamo di partite di calcio che possono essere viste tranquillamente in tv", ha dichiarato il segretario del Partito Democratico.



Nelle scorse ore, Sileri aveva dato il suo assenso alla riapertura degli impianti fino a un terzo della loro effettiva capienza, avanzando l'idea di un Olimpico con 20-25.000 spettatori in caso di possibilità di garantire il rispetto delle norme minime di sicurezza per quanto concerne la lotta al Covid.