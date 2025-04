Zirkzee ko, stagione finita: i numeri della prima deludente annata al Manchester United

L'infortunio rimediato nell'ultima giornata di campionato contro il Newcastle ha messo fine al 2024/25 di Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United. Lo ha confermato in conferenza stampa Ruben Amorim, che ha dichiarato alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League che non avrà più a disposizione l'ex Bologna da qui alla fine della stagione a causa del problema al tendine del ginocchio sinistro.



Si chiude così l'annata di Zirkzee allo United, che lo ha pagato poco più di 40 milioni di euro e ne ha ricavato una stagione da 48 presenze, 7 goal e 3 assist in tutte le competizioni. In estate i Red Devils torneranno sul mercato e probabilmente metteranno di nuovo mano al reparto offensivo, cambiandone i connotati: uno tra Zirkzee e (più probabilmente) Hojlund potrebbe lasciare Old Trafford.