Zirkzee: "Per quanto ne so giocherò la Champions col Bologna, ma vediamo dopo le vacanze"

Fine settimana dia Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, dove si corre domani. Nel giorno delle qualifiche, si è fatto vedere al paddock anche, attaccante olandese del, che ha approfittato della vicinanza al GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna per tifare il connazionale Max Verstappen. Queste le sue parole a Sky:"È la mia prima volta nel Paddock di Formula 1. Impossibile non seguire Verstappen, anch'io sono olandese ed è bello avere un'altra leggenda olandese qui. Spero che vinca"."Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c'è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà".

12 gol e 7 assist in tutte le competizioni per l'ex Bayern Monaco, i cui numeri indicano solo in parte la mole di lavoro svolta con classe nella linea offensiva del Bologna della quale è stato padrone assoluto in stagione.