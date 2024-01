Zirkzee squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

Joshua Zirkzee è stato ammonito nel finale di Bologna-Genoa ed era diffidato, dunque per il forte attaccante del Bologna scatterà la squalifica. Gli emiliani sono impegnati martedì in Coppa Italia per i quarti di finale contro la Fiorentina e poi il prossimo weekend per la prima di ritorno di Serie A contro il Cagliari. Naturalmente, il centravanti salterà la gara di campionato, essendo questa la competizione in cui era in diffida.



CHI GIOCA? - Al suo posto, contro gli uomini di Ranieri, dovrebbe giocare la riserva Sydney Van Hooijdonk, che ha sempre rimpiazzato Zirkzee sia in Coppa Italia, per turnover negli incroci precedenti, sia in campionato, quando non era al meglio. Tuttavia è vero anche che il Bologna sta cercando una sistemazione a Van Hooijdonk sul mercato, per fargli avere più spezio, e sono frequenti le voci su Castro del Velez e Musa del Benfica per rinforzare il reparto offensivo. Se questo dovesse influenzare le scelte di Motta, potremmo anche vedere, come accaduto nella scorsa stagione, Ferguson avanzato nel ruolo di falso nove.