Cercato dalla Roma,Hakim Ziyech, centrocampista offensivo dell'Ajax, parla della trattativa coi giallorossi al sito ufficiale dei lancieri: "Sono stato molto vicino al trasferimento alla Roma. Il mio entourage aveva trovato un accordo con i giallorossi, ma alla fine non si è fatto nulla a causa del mancato accordo tra i due club. C'erano anche altre offerte ma per quelle non vale la pena lasciare l'Ajax":



SALTO DI QUALITA' - "Mi sono sempre detto che avrei lasciato la squadra solo per fare un importante salto di qualità. Questo non si è verificato e sono molto contento di essere rimasto. Non mi aspettavo di rimanere anche in questa stagione, ma ora sono qui e darò tutto per questa maglia. Sono molto felice e penso di essere nella migliore fase della mia carriera".



MERCATO DI GENNAIO - "È stato un bel gesto di apprezzamento da parte del club. Un trasferimento nella sessione invernale non è mai l'ideale: penso che le situazioni migliori per cambiare squadra si verifichino sempre in estate, quindi posso dire con certezza che resterò questo inverno"