Hakim Ziyech rifiuta il Siviglia. L'attaccante dell'Ajax lo ha candidamente ammesso in un'intervista concessa a Fox Sport .



Queste le sue parole: "Penso che il Siviglia sia allo stesso livello dell'Ajax e non cambierei questo club per niente. La squadra giusta non ha fatto ancora un'offerta, quindi per ora resto all'Ajax e cerco di fare il mio meglio sul campo. Qui mi sento a casa e posso giocare molto. Qui ci divertiamo e andiamo molto d'accordo, sono in una grande squadra. Per andarmene da qui devo trovare un progetto che approvo completamente, tutto deve essere perfetto. Non lascerò l'Ajax finchè non avrò questa sensazione".