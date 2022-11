Zoe Cristofoli, compagna del milanista Theo Hernandez, è tornata più in forma che mai dopo il parto. Il suo look, sfoggiato come al solito sui social, ha mandato in delirio i follower: ‘Cool mommy forever’ ha scritto l'influencer, condividendo gli scatti del suo ultimo look!



ZOE CRISTOFOLI, LE FOTO DI LADY HERNANDEZ NELLA NOSTRA GALLERY