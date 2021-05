Zoe Cristofoli infiamma i social: la bellissima influencer, ex fidanzata di Theo Hernandez, ha stupito i fan con alcuni scatti bollenti in intimo su Instagram, dopodiché ha pubblicato un post enigmatico con una possibile frecciata al terzino del Milan. I due non si seguono più sui social, con la modella originaria di Verona che ha postato una nuova immagine corredata da una didascalia criptica: "La cosa più dolorosa è perdersi quando ami troppo qualcuno. In questo modo dimentichi che anche tu sei speciale".



