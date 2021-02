Altra foto in bikini che mette in mostra un fisico incredibile e altra pioggia di commenti per Zoe Cristofoli, la fidanzata di Theo Hernandez. Prontissimo il commento incantato del terzino del Milan che però poi è stato nuovamente stuzzicato dalla bella modella che ha dato il via libera ai commenti dei tifosi rossoneri con un: "Si però svegliati un pochino eh?" che ha riportato tutti al derby perso e alla gara di Europa Leauge. Ecco la foto in questione e altre della splendida Zoe nella nostra gallery.