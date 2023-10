Zoe Cristofoli non ha certo bisogno di filtri o artifici per incantare i suoi follower, ma perché non giocare con l'intelligenza artificiale? L'influencer e imprenditrice, compagna del terzino del Milan Theo Hernandez, ha pubblicato alcune foto sul proprio profilo Instagram nele quali appare anche senza tatuaggi, in una sorta di book scolastico che ha scatenato i fan. Ma anche gli hater, ai quali Zoe ha risposto per le rime.



A chi le ha scritto "Senza tatuaggi e senza botulino saresti il top", lady Hernandez ha replicato ironicamente: "Se proprio botox. Comunque decidi tu, dai". Decisamente più duro il commento di un altro utente: "La laurea l'hai presa prima o dopo che sei stata con Corona nel 2018?". Abbastanza per scatenare la durissima reazione di Zoe: "Non solo laureata, caro mio, ma intanto ho due società, un negozio di tatuaggi, dipendenti, tanta voglia di fare. Mantengo la mia famiglia e se voglio ti metto a farmi da lampada nel mio giardino. Quindi, torni al tuo posto o no? Benissimo. Quando ci vuole, ci vuole".