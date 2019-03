In bianconero è stato tra i più forti portieri di sempre, tra il 1972 e il 1983, collezionando la bellezza di 476 presenze ufficiali tra tutte le competizioni, con 351 gol subiti e ben 230 clean sheet. Prima di approdare a Torino, però, Zoff è stato eccezionale protagonista a Napoli, con 190 presenze in totale.tra le due formazioni, rispettivamente prima e seconda forza di Serie A,"La Juventus è a pieno regime, sta facendo cose straordinarie. Nell'ultimo periodo ha vissuto qualche difficoltà, ma tutto questo si tradurrà nella giusta forza al ritorno contro l'Atletico Madrid. Sono fiducioso che la Juventus possa passare il turno. Il Napoli ha fatto il suo campionato fin qui, è secondo. E' uscito malamente e con sfortuna dalla Champions League, senza mai perdere. Adesso è rimasta l'Europa League da vincere, credo che punterà decisamente a vincerla. A guardare domenica scorsa, il Napoli si presenta alla grande, in maniera molto brillante. La Juventus ha fatto un po' meno bene a Bologna: è tutto aperto".