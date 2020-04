Ci siamo! Nella redazione di Calciomercato.com calano le luci e si accendono i riflettori: la finale dell' "Italiano del millennio" è già iniziata. Da una parte del tabellone Francesco Totti, dall'altra Gigi Buffon. VOTA chi secondo te è il miglior italiano del primi vent'anni del 2000. Amici di una vita, avversari solo in campo. Gol, parate, sorrisi, abbracci e un Mondiale vinto insieme nel 2006."Non so se può essere considerato tale, sicuramente ha fatto grandi cose e nella sua carriera si è sempre dimostrato all'altezza della situazione. In questi ultimi anni è stato l'uomo di spicco del calcio italiano"."Fin da giovane si vedeva che era particolarmente forte rispetto ad altri portieri, anche quando era più piccolo aveva tutte le qualità per fare bene e arrivare in alto dove poi è riuscito a stabilirsi"."Tra i giovani portieri italiani i più forti secondo me sono Donnarumma e Meret, potenzialmente possono arrivare al suo livello. Ma hanno cominciato adesso, ancora ce n'è di strada da fare"."Io arrivai secondo dietro a Cruijff e andò bene così, negli ultimi anni hanno dominato Ronaldo e Messi. Quando si compete con grandi campioni di questo livello non c'è partita"."Se si sente bene è giusto che vada avanti, oggi è più semplice trovare spazio per giocare qualche partita ogni tanto. Ai miei tempi non esisteva il turnover tra i pali, se il titolare non aveva problemi le giocava tutte lui"."Che poteva fare di più. Aveva delle qualità stratosferiche, per me era un giocatore molto importante. Le partite più belle in Nazionale le ha fatte quando c'ero in panchina, poi ha avuto dei problemi fisici"."Mi è bastato poco per capire che eravamo di fronte a un grande campione. Prima di mandarlo in campo gli dissi di comportarsi come sapeva. 'Cerca di fare il Totti' gli dicevo sempre, ripetendogli che durante l'anno non mi bastava che lui facesse meglio di tanti compagni della Roma, volevo ancora di più. Lo spronavo a dare sempre il massimo, sapevo il potenziale che aveva e cercavo di tirarglielo fuori"."Non sapevo che avrebbe tirato in quel modo, ma non mi sono impressionato più di tanto. E' un gesto che avevo già visto nella finale dell'Europeo del 1976 tra Cecoslovacchia e Germania. Quando si va sul dischetto per me l'importante è metterla dentro, non mi interessa come"."Credo che sia assolutamente in grado di farlo, magari inizialmente forse è meglio appoggiarsi a qualche agenzia importante per fare esperienza e poi prendere la propria strada".