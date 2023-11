Siamo giunti alla vigilia della super sfida tra Juve e Inter, in quella che da sempre è ritenuta la sfida per eccellenza del nostro campionato. Entrambe le squadre hanno come unico obiettivo quello di vincere, i bianconeri per dare un fortissimo segnale al campionato, mentre i nerazzurri per dare il via alla prima fuga stagionale."Non so che partita salterà fuori, si tratta di due contendenti per lo scudetto. C'è molto equilibrio, credo che sia giocabile per entrambi, anche se l'Inter ha dimostrato di avere qualcosa in più. Il risultato è aperto a tutto e nella singola gara ogni singolo episodio può cambiare le sorti della partita stessa".