Dino Zoff, ex portiere di Nazionale e Juventus, parla al Corriere di Torino: "La costruzione dal basso mette in crisi i portieri? Non sempre, c’è chi è abile sia a parare che a fare il giocatore aggiunto. Certo che ogni tanto sembra che le squadre si vadano a cercare certi problemi. La cosa più importante per un portiere è e resta parare come Dio comanda. Poi se sai anche giocare con i piedi, tanto di guadagnato".