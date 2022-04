Il grande Dino Zoff, intervistato da calcioinpillole.com, parla fra le altre cose anche della qualità del gioco in Italia rispetto, ad esempio, all'Inghilterra. O alla Champions prendendo ad esempio Manchester City-Real Madrid.



"L’Inghilterra si prende con i soldi i giocatori migliori - spiega il capitano della Nazionale campione del Mondo del 1982 -. Per me è abbastanza semplice, si gioca il calcio. Da noi con la VAR che ha peggiorato le cose sull’interpretazione dei falli e non del fuorigioco dove è indispensabile. E’ tutto così fiscale, si fischia ogni 5 minuti, si danno ammonizioni, si perde tempo e si perde lo spirito del gioco. Più che le considerazioni tattiche o meno tattiche, è il concetto di spirito di gioco. E’ questa la cosa più importante che da noi la stiamo un po’ perdendo con l’esasperazione del tiki taka, mentre Guardiola è andato avanti di nuovo".