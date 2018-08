Dino Zoff, storico portiere di Juve e nazionale, campione del mondo a Spagna '82, ha parlato ai microfoni di Rmc Sport: "Non credo che l'attuale squadra di Allegri sia meno qualitativa del Real Madrid, anzi credo sia più forte sulla carta. Ma ciò non significa che vincerà. Dybala può giocare come Isco e aiutare CR7. Il mancato gol di Ronaldo all'esordio? Non importa chi segna nella Juve. Higuain? Non c'entra niente con Benzema, che è capace di spaziare su tutto il fronte d'attacco. Higuain predilige la posizione centrale. Hamsik regista? Ha i piedi per giocare in quella posizione, ha anche l'esperienza giusta. L'Inter? È presto per dire se sia l'anti- Juve. Il potenziale della squadra c'è ed è alto, poi può capitare poi di perdere la partita d'esordio".