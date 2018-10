Dino Zoff parla al Messaggero Veneto in vista del match di sabato tra Udinese e Juventus. "Credo che, al di là dei valori tecnici, una partita di Serie A non sia mai scontata, neppure quando dall’altra parte c’è una squadra fortissima", spiega l'ex portiere: "Juve più forte per Ronaldo? Non è solo quello: stiamo parlando del club che ha vinto gli ultimi sette scudetti, dimostrando di essere altamente competitivo anche in Europa. Cristiano Ronaldo è un di più. L'attesa a Udine per CR7? Giusto così, mi piace quando il campionato si propone con i suoi campioni anche in provincia, realtà come quella friulana, dove la passione per lo sport viene premiata da queste partite".