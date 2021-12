Intervistato da New Sound Level 90FM, l'ex portiere di Juve e Nazionale, Dino Zoff ha parlato della Juventus e di un portiere da lui stimato, ma che sta trovando poco spazio a Napoli, Alex Meret.



MERET LASCI NAPOLI - "Adesso ha avuto anche qualche problema fisico, ma ha davanti un portiere di piena affidabilità (Ospina, ndr), di alta levatura e quindi deve decidersi ad andare a giocare perché il portiere per crescere ha bisogno di giocare e sbagliare".



LA JUVE - "La rifondazione quando hai vinto tanto non è così semplice, i giovani devono dimostrare tutto il loro valore ancora e credo che piano piano Allegri metterà le cose a posto e si conquisterà la partecipazione in coppa dei campioni".