Il mito del calcio italiano Dino Zoff è stato intervistato da Il Messaggero per parlare in primis dell'Italia in ottica Europeo, ma non solo. In una parentesi dedicata al campionato ecco come l'ex numero 1 campione del Mondo ha parlato di Lazio e Roma: "Mourinho? Parliamo di un grande allenatore, forse l'uomo giusto per un ambiente complicato. Ha vinto, ha carattere, ha portato entusiasmo. La Lazio? Se prende Sarri fa un'ottima scelta". Su Immobile: "Ciro deve continuare a fare quello che sa far meglio, segnare". Infine sulle possibilità di scudetto per le due romane: "Tutto è possibile, ma mi pare si debba lavorare ancora sul miglioramento delle rose. Ma siamo solo all'inizio".