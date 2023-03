Dino Zoff, ex capitano della Nazionale, intervistato da Radio Anch'io lo Sport, su Radio Rai, parla dell'oriundo argentino Mateo Retegui, a segno contro Inghilterra e Malta: "Retegui l'uomo giusto per questa Nazionale? Non si puo' dire di aver trovato l'uomo giusto dopo una partita e mezzo, quando c'e' Immobile che segna 50 gol a stagione da tre anni, bisogna metterci d'accordo. Sicuramente non ce ne sono tanti, e' un dato di fatto. Pero' non è che arriva uno e puo' scalzare uno che fa 50 gol all'anno, e' un'esagerazione".