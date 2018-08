Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul maxi affare che ha visto protagonisti Milan e Juve e il trio Bonucci, Caldara e Higuain.



Queste le sue parole: “Il ritorno di Bonucci mi sorprende, sì: ai miei tempi se lasciavi la Juve era quasi impossibile avere una seconda opportunità. Però sotto l’aspetto delle esigenze di Allegri lo valuto positivamente: se la dirigenza lo ha avallato significa che hanno valutato ogni aspetto della questione. Non so se Caldara sia pronto o no per gli squadroni, dico però che la politica della Juve va rispettata perché è figlia di studi e ragionamenti approfonditi e seri".