L'ex attaccante italiano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La squadra di Spalletti sta dando segnali di grande forza e qualità. La prova contro l'Udinese è stata impressionante non solo nel risultato, ma anche nella gestione complessiva. Un altro elemento a suo favore è la completezza dell'organico, forte in tutti i reparti. Ha un attacco di alto livello con Osimhen, Insigne e Politano. Il centrocampo ha la qualità e la potenza atletica di Zielinski, Fabian Ruiz e Anguissa. La difesa è solida e Koulibaly aumenta da solo lo spessore della retroguardia. Ospina e Meret sono portieri affidabili.: Manolas, Petagna, Ounas, Elmas, Mertens. Sarri aveva meno ricambi, ma nei suoi momenti migliori regalò calcio spettacolare. Il pubblico napoletano è trascinante, può diventare un elemento in più con la riapertura degli stadi".quando arrivò in Italia due anni fa, non lo conoscevo bene e mi documentai. Scoprii un giocatore bravissimo nei movimenti. Con la sua forza atletica può essere devastante.È giovane e ha enormi margini di miglioramento".? Il suo arrivo last minute si è rivelato un colpo di mercato azzeccato. È perfetto nel 4-2-3-1, ma rende bene anche nel 4-3-3. C’è poi da fare un’altra considerazione:perché sono preparati per giocare a altissima velocità. I ritmi del campionato inglese sono superiori al resto del mondo"., non dell’ultimo arrivato. È un tecnico capace, che ha lavorato bene anche all’estero. Dopo due stagioni di break, immagino che abbia motivazioni fortissime".? Le prime prestazioni sono state impressionanti. Il Chelsea è una squadra vera. Contro il Tottenham ha giocato una grandissima partita. Nel primo tempo ha retto l’urto degli avversari, poi nella ripresa ha cambiato marcia e segnato tre gol. C’è molta qualità".Si è capito da quando ha preso il comando del Chelsea. La gara contro la Juve però non è scontata. Nel primo tempo contro il Milan ho colto segnali di ripresa.