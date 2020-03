Gianfranco Zola, ex attaccante tra le altre del Cagliari e del Chelsea, ha parlato a Sky Sport di Ronaldo: "Il più forte contro cui ho giocato e che più si è avvicinato a Maradona è Ronaldo il Fenomeno. Era un giocatore che quando era in giornata era impressionante. Ci giocammo contro in un’amichevole in Francia: noi facemmo abbastanza bene, ma lui era davvero di un’altra categoria. Aveva capacità tecniche e fisiche superiori agli altri".