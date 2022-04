Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha presentato la semifinale di Conference League tra Leicester e Roma: "Gli inglesi cercheranno di imporre il ritmo, controllando il palleggio e il gioco. La Roma non dovrà concedere spazi soprattutto a Vardy. È una squadra tecnica e fisica, pericolosa nonostante non stia facendo benissimo in Premier. Rodgers ritroverà Mourinho, era nelle giovanili del Chelsea quando allenava José ma hanno idee diverse. Il bilancio dello Special One è positivo, ha fatto un grande lavoro con i giovani. Zaniolo? Può giocare in Premier, come altri in Italia".