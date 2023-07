Sarà una squadra molto diversa rispetto a quella della passata stagione, con Marotta molto attivo per consegnare a Inzaghi una rosa competitiva, ma l’anno prossimo potrebbe essere di nuovo l’Inter la squadra campione d’Italia. I nerazzurri hanno ancora tanti buchi (dalla porta all’attacco, è evidente che ogni reparto deve essere arricchito) ma i vicecampioni d’Europa sono favoriti per la vittoria della Serie A sulle quote antepost. Perdono posizioni nei pronostici le inseguitrici Milan, Napoli e Juventus, mentre Roma, Lazio e Atalanta sono considerate le tre outsider per la zona Champions. Andando con ordine, le quote antepost scudetto, in attesa che il calciomercato disegni con chiarezza i valori delle squadre, propongono una lotta a quattro con l’Inter campione a 2.50 e il Napoli che, dopo aver detto addio a due eroi dello scudetto, Kim e Spalletti, ha perso un po’ di fiducia e resta la seconda opzione a 4.50, insieme alla Juventus, chiamata a riscattare una stagione nera. A 6.00 c’è il Milan che avrà una rosa molto diversa rispetto alla passata stagione. In quinta fila c’è la Roma, ma a 12, e del resto i giallorossi finora non hanno potuto spendere e si sono limitati ai parametri zero, mentre la Lazio ancora non ha investito abbastanza nonostante il secondo posto della passata stagione e la cessione di Milinkovic-Savic: il risultato è che i biancocelesti di Sarri partono da quota 15.00. A 35 c’è invece l’Atalanta. Per la lotta Champions, di conseguenza, potrebbero restare escluse proprio le due romane e i bergamaschi. I giallorossi di Mourinho rischiano di rinviare l’appuntamento con la massima competizione continentale e la Top 4 della Serie A 2023/24 si gioca a 2.75, a 3.25 c’è la Lazio e addirittura a 7.50 l’Atalanta.