Da lunedì entrerà in vigore il decreto riaperture con misure allentate per la zona gialla e proprio in zona gialla dovrebbero trovarsi quasi tutte le regioni. E' quanto riferisce l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, con il via libera che potrebbe arrivare già oggi dopo il monitoraggio: hanno ottime probabilità di diventare gialle Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Anche Campania e Toscana hanno numeri da gialle: per la Toscana il via libera potrebbe arrivare già oggi dopo il monitoraggio, mentre la Campania resterebbe arancione soltanto perché non sono trascorsi i giorni necessari dall’ultimo cambio di colore. La Sicilia resterà in arancione, in bilico tra arancione e giallo la Calabria e la Basilicata, la Puglia potrebbe passare da rossa ad arancione. Le uniche due regioni che potrebbero restare in rosso sono Sardegna e Valle d'Aosta.



INDICE CONTAGIO IN CALO - Intanto arrivano novità incoraggianti: l'indice Rt nazionale di contagio del coronavirus in Italia scende ancora fino a 0,81, rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. Lo riferisce Ansa, spiegando che il dato emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia per il periodo 12-18 aprile.