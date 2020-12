Tutta Italia Zona Rossa per la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Cioè? Cioè ognuno a casa sua per Natale e Capodanno, a casa sua e in nessun altro posto. Resta da decidere se Zona Rossa il 24 e 25 e 26 e 27 dicembre e poi il 31 e Capodanno e 2 e 3 gennaio, oppure Zona Rossa tutta filata dal 24 dicembre fino al 6 gennaio. Appunto 8 giorni o 14 di Zona Rossa. Lo si spiegava ieri il perché: le festività moltiplicano contatti e quindi contagi. Se non si riduce il moltiplicato (ieri 17 mila contagi) si deve ridurre il moltiplicatore (appunto spostamenti e contatti). Ognuno giudichi seconda coscienza e intelletto. Ma non si dica: non ha capito, non si capisce. Ognuno a casa sua è drammaticamente chiaro. A meno che non si partecipi alla caccia al cavillo e non si giochi all'allegro azzeccagarbugli.Dunque nessun parente potrà andare a casa del parente? No di certo se il parente è in un'altra città o Regione. Ma città su città la famiglia, un po' si potrà fare famiglia. Spostarsi, due parenti stretti, due e non di più, sembra proprio potranno andare a trovare il rispettivo figlio/a, i rispettivi genitori, i rispettivi fratelli. Il primo che alza la domanda: e i cugini e gli zii? Eccolo l'azzeccagarbugli predatore di eccezioni, tossicodipendente di cavilli.Altro che strano ma vero, diciamo impensabile. Eppure qualcuno, più d'uno, ci ha pensato. E poi l'ha fatto. A Verona, a Brescia e chissà dove ancora candidati all'esame pratico di scuola guida hanno infilato nella mascherina una microcamera che inquadrava la strada, i segnali, il cruscotto. E un suggeritore da remoto che vedeva quanto ripreso dalla microcamera, suggeriva al candidato cosa fare. Ma quanto incapaci al volante bisogna essere per pensare un trucco del genere? Più che di terrore di essere incapace alla patente deve trattarsi di dedizione all'imbroglio. Quando l'hanno pensata devono essersi sentiti anche fichi.San Gennaro, Napoli: quest'anno niente miracolo, il sangue è rimasto solido e non si è squagliato nella teca. San Gennaro dunque non è negazionista.Ancora tre anni fa la Cina si prendeva circa la metà dei rifiuti solidi del resto del pianeta. Si pagava, relativamente poco, e si scaricavano i rifiuti in Cina. Poi la Cina ha cominciato a diminuire la quota di rifiuti altrui. Dal primo gennaio quota zero, Cina smette. Cose cinesi? Non proprio e non solo: dove finiranno i rifiuti solidi di quasi tutto il pianeta se non più in Cina? Diventa quasi obbligatorio produrne di meno o tenerseli in casa. Cosa astratta? Roma, capitale d'Italia, da decenni paga per mandare i suoi rifiuti altrove perché non sa, non vuole e neanche immagina di fare altrimenti. Non è proprio la stessa cosa, quelli di Roma non son tutti certo rifiuti solidi, ma la cultura del qualcuno si prenda la mia monnezza è quella e non altra.Cinquanta Tribunali, una Corte Suprema e ora anche il Senato Usa hanno constatato che le elezioni americane sono state regolari e che Biden è il presidente eletto dal popolo. Ma Trump dichiara tutti traditori e imbroglioni e così convince la maggioranza dei suoi elettori, decine di milioni di americani, che le elezioni sono state truccate e Biden è un impostore. Così Trump infligge un voluto sfregio al pilastro della convivenza civile democratica: il riconoscimento della validità del voto e della legittimità del potere di chi le elezioni le vince. Lo sfregio, la stessa cultura del maschio che se la donna non vuole più essere "sua", allora la sfregia. Trump fa così con gli Usa.Pandoro o panettone, quest'anno i regali... ci si prova a parlar d'altro. Altro che non sia pandemia e lockdown. Ma che altro c'è davvero nella fine dell'anno 2020, in questa fine d'anno di carestia, carestia della gioia?