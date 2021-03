Nove squadre in lotta.. Per ora vanno considerate fuori dal mischione solo Udinese e Sampdoria con 32 punti.. La cronaca ha capovolto la storia. E’ probabile che una di queste alla fine scenda di nuovo in Serie B. Da notare che sette squadre su nove hanno cambiato allenatore in corsa.L’arrivo di Cosmi aveva riportato il Crotone alla vittoria (4-2 sul Torino) dopo 7 sconfitte di fila, costate a Stroppa l’esonero.in 27 partite ha subìto 67 gol, così non ce la fa a salvarsi. Per realizzare il miracolo che riuscì a Nicola deve sperare in una specie di cataclisma delle squadre che lo precedono e potrebbe non bastare...C’è stato un errore di impostazione alla base della deludente stagione del Parma.che a quel punto è stato costretto a tornare precipitosamente al calcio più noto alla squadra, rinnegando le sue convinzioni. Troppo tardi. Il Parma è andato in cortocircuito. Così è stato richiamato D’Aversa per riprendere una stagione che ora sembra andata. Il mercato di gennaio è stato notevole, sono arrivati attaccanti di livello, ma la squadra ancora non si è risollevata.Dal licenziamento di Mazzarri in poi, il Toro è andato sempre più in difficoltà. Si è salvato l’anno scorso con Longo, ha ingaggiato Giampaolo ma gli hanno affidato una squadra senza le caratteristiche ideali per il suo calcio, lo hanno licenziato e affidato l’impresa a Nicola.Anche in Sardegna, come a Parma e a Torino, la squadra è passata da un tecnico “creativo” a uno “concreto”.Il livello tecnico della squadra è decisamente superiore alla media di questa parte di classifica e il tecnico fiorentino lo ha subito valorizzato.Dopo la promozione in A, Pippo Inzaghi non ha modificato la sua linea di calcio concreto ma non difensivo.. E’ decisivo lo scontro diretto di oggi contro la Fiorentina.Si parla molto, e a ragione, del calcio di Vincenzo Italiano. Lo Spezia si muove molto in tutte le zone del campo, ha un gioco organizzato, ha lanciato un centravanti molto forte come Nzola ma talvolta subisce più di quanto dovrebbe. Ieri, a Bergamo, ha fatto bene il primo tempo per poi crollare nella ripresa sotto il peso della qualità dell’Atalanta.. Licenziato Iachini, hanno preso Prandelli. A gennaio, hanno ceduto quattro giocatori in buona condizione fisica (Lirola, Duncan, Saponara e Cutrone) per prenderne due (Malcuit e Kokorin) fuori condizione.. Detto questo, il valore della squadra è superiore al valore medio di questa parte di classifica. Prandelli, finora, non è riuscito a dare la sterzata e, come per il Benevento, oggi sarà decisivo lo scontro diretto. Alla luce della sconfitta dello Spezia, nemmeno il pareggio sarebbe da buttare.Ballardini è invece riuscito a far cambiare rotta al Genoa rilanciando un centravanti che sembrava uscito di scena, Mattia Destro. Il Genoa è diventato più compatto, più sicuro e più autorevole.. Mihajlovic ha lavorato bene con un gruppo di giovani interessanti e nonostante l’assenza, in organico, di un centravanti puro. Per quel ruolo ha inventato Barrow. Sta facendo una bellissima stagione Soriano, sempre più vicino a un posto fra i 23 azzurri del prossimo Europeo.