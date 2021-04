Sondaggio, spesso la risposta è in parte già scritta in cosa domandi e come lo domandi e questo forse ingrossa il fiume del non se ne può più registrato dal sondaggio di Alessandra Ghisleri. Se è così, ingrossa un fiume che già scorre aumentando di suo la portata: una Pasqua tremendamente mogia più che realmente blindata ha mostrato che la diga di Zone e divieti sta cedendo, nelle testa delle persone prima ancora che nei comportamenti.e di un'età altrui (quale?) in cui morire è eugenetico.Dopo un anno e passa di pandemia l'opinione pubblica è vicina al basta, costi quel che costi. Blindature di cartongesso quelle delle misure anti contagio (ridotte di fatto a non ammassarsi al ristorante), di palline di polistirolo è fatta la blindatura etica. Che si vanno perdendo nell'ambiente tempo. Il discutere di tutti e di tutto sempre più friabile, spugnoso, fangoso. L'aria è che, governo o non governo, stiamo decidendo, covando la decisione che tra una una ventina di giorni al massimo è finita.Negli anni '50 del secolo scorso l'Europa contava il 22% della popolazione mondiale, oggi ne conta il 9,9%, a fine secolo si stima conterà il 5,8%. Si può contare economicamente, politicamente, culturalmente quanto si contava con un quarto della popolazione mondiale con un ventesimo della stessa popolazione? La risposta è un secco no. La combinazione tra veloce e progressiva diminuzione dei giovani che lavorano e il progressivo e veloce ajumento degli anziani non più al lavoro deprime e affossa attività, benessere, redditi.Asia ed Africa oggi rappresentano il 76,8% della popolazione mondiale, saranno a fine secolo l'83 per cento. Negli ultimi dieci anni nel mondo 1,4 miliardi di nati e 561 milioni di morti.Ma in Europa 79 milioni di nati e 81,5 milioni di morti. Europa che con un tasso di 1,5 figli per donna è destinata a passare dagli attuali 748 milioni di abitanti a 710 nel 2050 e a 630 a fine secolo (a quella data Italia sotto i 40 milioni). E anche se in maniera del tutto improbabile aumentasse già da domani la propensione a far figli, ci vorrebbero almeno 20 anni prima di aumentare la percentuale di donne in età fertile (25-49 anni) e cioè accelerare il vero motore della demografia.