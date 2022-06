Kurt Zouma è stato condannato a svolgere 180 ore di servizi sociali. Il difensore francese del West Ham, 27 anni ex Chelsea, si era dichiarato colpevole di maltrattamenti ai danni di un gatto, preso a calci e schiaffi. La Thames Magistrates' Court gli ha poi vietato di tenere gatti in casa per i prossimi cinque anni.



Nell'annunciare la sentenza, la giudice Susan Holdham ha definito quello di Zouma "un comportamento vergognoso e biasimevole ai danni di un animale domestico".