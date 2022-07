Promossi e rimandati di ZTE-Milan 3-2



PROMOSSI



Kalulu: è vero il Milan subisce ben tre gol dalla formazione ungherese ma in nessuno c’è la responsabilità del centrale francese. La condizione fisica è già da campionato, alcune uscite palla al piede denotano una crescita totale sia tecnica che dal punto di vista della personalità.



Adli: le sue giocate sono più soffici della seta. Cerca sempre il compagno in verticale con intelligenza. E ha una grande voglia di prendersi subito uno spazio importante in squadra. Tanta grinta anche nei contrasti.



Ballo-Toure: fase offensiva decisamente interessante per l’ex Monaco che mette in mostra tutta la sua capacità di andare sul fondo per cercare il traversone in area. Si procura anche il rigore dell’1-3.



RIMANDATI



Díaz: le gambe non girano a dovere per il numero 10 rossonero, appesantito dai carichi di lavoro. Presenza impalpabile sulla trequarti.



Florenzi: anche un giocatore esperto come Alessandro patisce la veemenza degli ungheresi perché in ritardo di condizione.



Brescianini: lanciato in campo dal 1’ vista la contemporanea indisponibilità di Bakayoko e Pobega, sbaglia tanto. Paga l’emozione.



Rebic: deciso passo indietro dopo la bella prestazione di Colonia: il croato non ne azzecca mezza.