Gli eventi accaduti nella giornata di ieri, 6 gennaio 2021, a Washington D.C. resteranno nella memoria di tutti per molto tempo. Mentre il Congresso si apprestava a ratificare la nomina dicome 46° Presidente degli Stati Uniti d’America,. Che il clima non fosse sereno lo si era capito già nelle ore precedenti, con il discorso del Presidente uscente Trump che esortava i sostenitori a non accettare un verdetto simile. Gli scontri che sono andati in scena nel corso del pomeriggio hanno rappresentato un momento difficile per gli Stati Uniti e per tutta la democrazia.Ma come si sono organizzati questi manifestanti? La risposta può essere molto semplice: sfruttando l’enorme potere di coinvolgimento e passaparola detenuto dai social network. Trump, dato il suo enorme seguito ha chiamato a raccolta tutti i suoi sostenitori sfruttando questi mezzi a sua disposizione. Ma ecco che con il passare delle ore non si è fatta attendere la risposta del fondatore di. Infatti, proprio questi 13 giorni saranno fondamentali, perché sono quelli che ci separano dal giuramento di Joe Biden. In questo modo, si cerca di limitare la portata dei messaggi che potrebbero scatenare ulteriori rivolte. Come affermato anche da Zuckerberg nel suo post, già in passato Trump è stato invitato ad usare i social network seguendo le regole stabilite. Infati, diverse volte i contenuti del Presidente uscente sono stati eliminati perché violavano tali indicazioni.