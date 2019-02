A Radio CRC, è intervenuto Ancillo Canepa, presidente dello Zurigo, in vista del match contro il Napoli: “Il Napoli ha moltissimi giocatori validi, ma tra tutti Koulibaly è colui che vorrei portare con me in Svizzera. Siamo molto eccitati all'idea di questa partita, onoratissimi di ospitare una squadra come il Napoli e tutti i suoi tifosi. Ci aspettiamo molto da questo match. Il Napoli è una delle favorite per il titolo, ma non dobbiamo dimenticare che nel calcio tutto è possibile. Qualche anno fa siamo andati a San Siro e abbiamo battuto il Milan, perché non fare lo stesso con il Napoli? Lo Zurigo dovrà sfornare la miglior team performance possibile e potenziare tantissimo la difesa. Ci saranno moltissimi giocatori che domani si metteranno in evidenza, come il nostro leader tecnico Kololli".