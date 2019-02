La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili scelte di Carlo Ancelotti in vista del match con lo Zurigo di Europa League: "In porta Ospina sembra in vantaggio su Meret mentre a sinistra Ghoulam dovrebbe farsi preferire ad Hysaj, che potrebbe restare in panchina anche a beneficio di Malcuit. A centrocampo è quasi certo del posto Zielinski, almeno che Ancelotti non intenda dirottare Fabian Ruiz sulla fascia inserendo Diawara in regia al fianco di Allan. Ounas potrebbe trovare spazio al posto di Callejon o di Insigne".