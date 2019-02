Brecher 6: spiana la strada alla facile vittoria del Napoli con un controllo grottesco che spalanca a Milik la possibilità di servire Insigne per lo 0-1. Non può nulla sul raddoppio. Nel corso del match si riscatta con almeno tre interventi salva-risultato



Nef 5.5: tiene meglio degli altri centrali, stringe bene con un buon senso tattico. Va in difficoltà quando, senza raddoppio, si trova contro Zielinski o Milik



Bangura 5.5: chiamato alla prima impostazione, si sdoppia secondo le impostazioni di Magnin. Centrale in fase di non possesso, metodista nel 4-1-4-1 in fase di impostazione. In entrambi i casi lambisce la sufficienza



Maxso 6: brutto errore sullo 0-2, dalle sue parti passa senza copertura un pallone leggibile di Malcuit che, poi, Callejon tramuta in gol. Qualche chiusura alla disperata a tamponare diverse falle e cresce nella ripresa



Untersee 5.5: quando si coordina con Nef riesce a limitare i danni nel suo settore di campo



Kryeziu 5: pochissima sostanza nella sua partita, prova a cimentarsi nell'interdizione, ma si sente con il contagocce la sua presenza in campo. Cerca di nobilitare la sua prova nel finale, ma un doppio traversa-palo gli nega il 2-3



Domgjoni 4.5: saltato sistematicamente, non trova mai il tempo per l'intervento a tamponare l'azione del Napoli. Scontata la sostituzione a fine primo tempo (1' st Marchesano 5.5: non era complesso far meglio del compagno. Il ticinese ci mette una buona tecnica ed alza il ritmo dello Zurigo. Colpevole, però, di aver sprecato la migliore occasione dei suoi, solo in area di rigore)



Kharabadze 6: il baby georgiano si mette, in una serata complicatissima per i suoi, provando qualche discreta sgroppata. Sulla sua fascia, però, Malcuit fa ciò che vuole



Winter 6: palla al piede dimostra fisicità e buona corsa. Nel primo tempo porta qualche piccolo grattacapo a Meret (dal 22' st Ceesay 6: si presenta con un tiro che diventa l'occasione più pericolosa dello Zurigo dopo più di un'ora di gioco)



Odey 4: non si vede, praticamente, mai. Un fantasma nel suo stadio (dal 35' st Khelifi sv)



Kololli 6: l'uomo più atteso dello Zurigo dimostra di avere qualche buona dote, soprattutto di corsa e dribbling. Niente che riesca a mettere in imbarazzo la difesa del Napoli. Si prende lo sfizio del cucchiaio sul rigore dell'1-3



All. Magnin 5.5: cerca di mischiare un po' le carte, con una squadra duttile nelle due fasi. La differenza tra le due squadre è enorme ed ogni piano tattico serve a poco, mancando un'applicazione ferrea che evitasse gli errori che hanno regalato la vittoria al Napoli



Meret 7: complesso pensare ad un voto diverso da un classico 6 che dimostra come abbia svolto solo bene l'ordinaria amministrazione fino al secondo minuto di recupero quando si supera su Khelifi



Malcuit 6.5: un assist, tanto spazio per le sue sgroppate, confermando la capacità di arrivare con lucidità al cross



Maksimovic 5.5: gara gestita con qualche buon intervento, 'sporcata' dal calcio di rigore concesso allo Zurigo per un fallo di mano molto al limite



Koulibaly 6.5: sfiora il gol di testa a metà ripresa, gioca la classica gara di muro invalicabile



Ghoulam 6: migliora la condizione, sale di intensità. Segnali positivi in vista di test molto più probanti, anche perché con Mario Rui fuori è l'unico terzino di ruolo (dal 30' st Luperto sv)



Callejon 6.5: torna al gol, il primo in Europa in questa stagione. Buona prova, nella ripresa sfiora ancora la rete



Allan 6: non è una gara dove ci sia molto da pressare, stringe bene il campo agli svizzeri, interessante l'evoluzione chiesta da Ancelotti da primo play (dal 15' st Diawara 6: entra bene, cercando subito la verticalizzazione. Sempre nel vivo del gioco)



Fabian 6: regia fatta senza sussulti, condotta con intelligenza. La serata avrebbe consentito anche qualche giocata più ardita che rientra nel bagaglio tecnico



Zielinski 7.5: buona gara in questo ruolo difficilmente leggibile di esterno che tende ad accentrarsi. Alla mezz'ora della ripresa mette il punto esclamativo sulla qualificazione, con una percussione in area di rigore che mette a sedere due uomini contemporaneamente prima della conclusione vincente.



Insigne 6.5: sblocca la gara sul tocco di Milik, 4-5 giocate di alto livello, ma anche una gara di gestione delle energie in vista del match ben più complesso contro il Torino (dal 23' st Ounas 5.5: negli spazi si diverte e trova subito il modo di esibire la sua tecnica. Nell'ultima azione della partita, però, spreca da solo con Brecher l'1 a 4).



Milik 5.5: in una gara tutt'altro che brillante, ha il merito di aprire la strada al successo del Napoli con il pressing su Brecher che regala il vantaggio ad Insigne. Poi, qualche anticipo subito di troppo e poco altro.



All. Ancelotti 6: non è corretto celebrare una vittoria troppo semplice per il divario tecnico tra le due squadre. Tiene i suoi sul pezzo e mette in tasca gli ottavi di Europa League