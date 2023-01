Sorpassato l'Empoli. Szymon Zurkowski è ad un passo dallo Spezia, che nelle ultime ore si è fatto sotto con forza e ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina. Nonostante l'interesse dell'Empoli, che da tempo era in pressing sul giocatore e si era già fatto avanti in estate, la formula offerta dallo Spezia ha convinto la dirigenza viola. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, con il giocatore pronto a firmare il contratto già nelle prossime ore. Zurkowski vola dunque a La Spezia e si candida a tornare protagonista dopo il periodo in ombra a Firenze.