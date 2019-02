Il giocatore della Fiorentina – in prestito al Gornik Zabrze – Szymon Zurkowski ha rilasciato un’intervista a Przeglad Sportowy: "Perché arriverò a Firenze solamente in estate? Non potevo lasciare il Gornik in una situazione così difficile, devo troppo a questo club. Ho disputato con lui il primo campionato, non potevo lasciarlo in un momento del genere. La seconda cosa: mi piacerebbe imparare la lingua italiana abbastanza da sapere cosa dicono i colleghi dello spogliatoio della Fiorentina, quello che spiega l’allenatore. Penso che durante questi pochi mesi riuscirò a farlo. È difficile imparare una lingua solo in teoria. Per tanti anni sono andato a scuola e ho imparato l’inglese, e ho scoperto che non ho bisogno di metà di questa conoscenza. Il miglior allenamento è parlare tutti i giorni con gli stranieri, vado d’accordo con Igor Angulo. Prima temevo l’inglese, anche se in teoria ne conoscevo tutti i verbi. Questa è la differenza tra la scuola e la vita reale. Il mio sbarco in Italia? Ora non penso molto alla Fiorentina. Ce l’ho nella parte posteriore della mia testa, analizzo il suo gioco, ma mi concentro sul Gornik. Sono contento di avere serenità nel trasferimento, so cosa mi aspetta dopo la fine del campionato. Cosa ho pensato quando sei volato a Firenze? H o sentito molto stress. Mi chiedevo se potevo farcela, se avessi superato i test medici. Non ho mai avuto un’analisi così dettagliata, e ci sono stati casi occasionali in cui il trasferimento non ha avuto luogo all’ultimo minuto perché il giocatore ha avuto alcuni problemi di salute. Avevo molta paura. Da qualche parte nella parte posteriore della testa ero consapevole di aver avuto un infortunio di recente. Almeno ora so che è stato curato al cento per cento. Il calcio italiano? È un mondo diverso, un calcio diverso, un approccio diverso a tutto. Ho avuto l’impressione che gli italiani siano troppo carini. Durante le analisi mediche, l’infermiera sorrideva sempre, mi afferrava le guance come un figlio, una donna incredibilmente positiva. Tutto è andato molto bene. Nessuno aveva fretta. Gli italiani sono pazzi solo del volante, ma questo non mi infastidisce, perché mi piace guidare in quel modo. Italia? Piatek mostra come si fa. Devi imparare dai tuoi errori, ecco perché penso che alla Fiorentina sarò deciso".