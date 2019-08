In conferenza stampa si presenta Szymon ​Zurkowski. Queste le sue parole: "Sicuramente i miei colleghi polacchi hanno avuto una grande carriera, da Piatek a Szczęsny: spero anche io di fare come loro. Modello? Direi Fede (Chiesa, ndr). Juventus? La transazione con la Fiorentina si è conclusa a gennaio ma io volevo restare con la mia squadra perché eravamo in fondo alla classifica e non li ho voluti lasciare soli. Ora ho realizzato il mio progetto. È vero, c'era anche la Juventus su di me ma sia il mio agente che mio fratello Arek mi hanno detto che la Fiorentina era la scelta migliore"