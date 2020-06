Si è conclusa l’ultima giornata di Zweite Liga, la Serie B tedesca. Tanti risultati a sorpresa. Non era in dubbio la promozione in Bundesliga dell’Arminia Bielefeld, che ha vinto 3-0 contro l’Heidenheim. Per secondo (che regala accesso diretto) e terzo posto (che invece costringe allo spareggio con il Werder Brema) è invece successo di tutto. L’Amburgo, in corsa per la promozione, perde 5-1 in casa contro il Sandhausen, non approfittando dunque dello stop dell’Heidenheim con l’Arminia, e resta in Zweite. Ad accedere direttamente in Bundes è dunque lo Stoccarda, secondo nonostante il ko 3-1 con il Darmstadt.



Questa la classifica finale, che vede Arminia Bielefeld e Stoccarda promossi in Bundes, mentre l’Heidenheim affronterà il Werder Brema nello spareggio: chi vince giocherà in Bundes, chi perde in Zweite Liga.





Classifica finale:

Arminia 68;

Stoccarda 58;

Heidenheim 55;

Amburgo 54;

Darmstadt 52;

Hannover 48;

Aue 47;

Bochum 46;

Furth 44;

Sandhausen, Kiel e Regensburg 43;

Osnabruck 40;

St. Pauli 39;

Karlsruher e Norimberga 37;

Wehen 34;

Dresda 32.