1700 vittorie in Serie A per la Juventus: prima in Italia a riuscirci

La Juventus con il 2-1 sul Monza è tornata a una vittoria che in Serie A mancava da quattro partite consecutive (quattro pareggi), più precisamente dal 9 novembre quando gli uomini di Thiago Motta si imposero allo Stadium nel Derby della Mole contro il Torino.

TRAGUARDO - Il successo in Brianza coincide con la vittoria numero 1700 in Serie A per la Vecchia Signora: prima squadra a riuscirci nel massimo campionato italiano. Come riportato da Opta, la Juventus raggiunge così nell'elite del calcio europeo le altre tre compagini che, considerando i top-5 campionati continentali, avevano già tagliato questo importante traguardo dal 1929/30: Real Madrid, Barcellona e Arsenal.

PRIME VOLTE - A regalare i tre punti ai bianconeri è stato il primo gol in Serie A con la maglia bianconera per Nico Gonzalez, dopo quello segnato in settimana in Coppa Italia contro il Cagliari e quello contro il PSV Eindhoven in UEFA Champions League dello scorso 17 settembre. Inoltre si tratta anche del primo centro fuori casa per il giocatore argentino da quando è arrivato alla corte di Thiago Motta.