300 mila euro per convincere Sabatini a cedere Cocchi, Berenbruch bocciato dalle lombarde: storia e futuro dei due esordienti dell’Inter

Berenbruch e Cocchi sono due cognomi noti da tempo a chi segue le giovanili nerazzurre, saliti ulteriormente alla ribalta dopo l’esordio in Champions League contro il Feyenoord. Un traguardo per niente scontato ma che questi due ragazzi hanno saputo meritarsi mettendosi in luce in tutti questi anni. E siccome lavoro e talento alla fine pagano sempre, in un momento di grande emergenza per i tanti infortuni, Simone Inzaghi ha pensato a loro come giusto rinforzo per la prima squadra, regalando una grande soddisfazione non solo ai due calciatori, ma anche a chi in questi anni ha lavorato dietro le quinte per la loro crescita. E infine ai tifosi, che da sempre, a ogni latitudine, vivono come motivo di vanto quello di riuscire ad avere una cantera che produce talenti.



300 MILA EURO - Cocchi e Berenbruch sono due ragazzi con alle spalle storie diverse, il primo arrivato a 14 anni dal Bologna in seguito a una segnalazione di Beppe Giavardi, dopo una lunga trattativa, visto che il suo talento già all’epoca gli consentiva di contraddistinguersi come uno dei migliori talenti sul territorio nazionale. Era il 2021, sul calciatori c’era il forte interesse della Juventus ma anche grazie al buon rapporto con Walter Sabatini, all’epoca al Bologna, i nerazzurri riuscirono a trovare l’intesa con i rossoblù: accordo a salire con vari bonus al susseguirsi di obiettivi raggiunti, fino ad arrivare appunto all’esordio in prima squadra, che hanno fatto sì che il cartellino di Cocchi sia venuto a costare oltre 300 mila euro.



LA SCOMMESSA DI SAMADEN - Berenbruch, invece, giocava a Renate e fino a quel momento non era stato giudicato positivamente dai diversi osservatori delle squadre lombarde. Fu Roberto Samaden, ex responsabile del settore giovanile dell’Inter, adesso all’Atalanta, a volersi prendere la responsabilità di scommetterci. Vederlo esordire a qualche anno di distanza dimostra che la scelta è stata sicuramente azzeccata, al di là di quello che sarà poi il futuro di questo centrocampista dotato di ottime qualità tecniche. E a proposito di futuro, a fine stagione sarà tempo di programmare la gestione di questi due profili, che probabilmente percorreranno strade diverse. Berenbruch, invece, giocava aVederlo esordire a qualche anno di distanza dimostra che la scelta è stata sicuramente azzeccata, al di là di quello che sarà poi il futuro di questo centrocampista dotato di ottime qualità tecniche. E a proposito di futuro, a fine stagione sarà tempo di programmare la gestione di questi due profili, che probabilmente percorreranno strade diverse.



LE DUE STRADE - I nerazzurri stanno lavorando sul progetto Under 23, che dovrebbe partire proprio questa estate. Berenbruch rientra nella tre i calciatori che dovrebbero entrare a fare parte della lista, un anno di C prima di poter salire di categoria, ma comunque con la possibilità di allenarsi con la prima squadra e magari sperare in qualche apparizione in Serie A. Cocchi, invece, sembra destinato a un altro tipo di percorso, almeno stando alle indiscrezioni raccolte. L’entourage dell’esterno non sembra particolarmente attratto dal progetto Under 23 e ritiene che un’esperienza da titolare all’estero possa essere molto più formativa per la maturazione del talento classe 2007. Intanto, però, entrambi si godono questo bellissimo esordio che segna il loro ingresso tra i professionisti.