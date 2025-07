Prosegue il momento d’oro dell’Atalanta e di Mateo Retegui: i bergamaschi, contro il Parma, hanno infatti centrato la settima vittoria consecutiva in Serie A - riportandosi momentaneamente al primo posto in classifica insieme all’Inter di Simone Inzaghi, a quota 28 punti – anche grazie al dodicesimo centro in campionato dell’attaccante ex Genoa e Tigre tra le altre (in 13 gare ndr).

SPECIALITÀ - L’italo-argentino ha aperto le marcature al Tardini dopo 4 minuti, su assist di Raoul Bellanova, grazie al quarto colpo di testa vincente del suo torneo: come riportato da Opta, nessuno segna come Retegui in questo fondamentale nei cinque maggiori campionati europei in corso. Prima della rete contro gli uomini di Pecchia, l’ultima marcatura di questo tipo risaliva al 15 settembre scorso, nella vittoria casalinga contro la Fiorentina.

SEMPRE EFFICACE - Non si tratta però dell’unica statistica in cui il numero 32 della Dea, capace di lasciare il segno sia al Gewiss Stadium che lontano dalle mura amiche, primeggia a livello europeo nella stagione in corso: l’atalantino è infatti, sempre secondo quanto riportato da Opta, l’unico giocatore capace di aver segnato più di 5 gol sia in casa che in trasferta nei cinque grandi tornei europei 2024/25. Nonostante la super-partenza in campionato però Retegui è ancora a secco in Champions League, dove ha anche fallito un calcio di rigore - contro l'Arsenal.