Inter-Inzaghi: il giorno dopo il disastro è già quello delle scelte drastiche

Ci sono finali che possono sovvertire ogni pronostico o addirittura rovinare qualcosa che invece sembrava molto bello. Il 5-0 rimediato in finale di Champions può significare per l’Inter l’inizio della fine, l’esatto momento in cui senti che inevitabilmente bisogna cambiare qualcosa, anche se cambiare oggi potrebbe significare addirittura dovere improvvisare un po’.

RIFLESSIONI IN CORSO - Prima del fischio d’inizio sembrava che Inzaghi e Marotta avessero già iniziato a limare le distanze, dopo il fischio finale, invece, si è tornati indietro al punto di partenza, tanto che lo stesso allenatore nerazzurro non ha saputo chiarire se all’imminente Mondiale per Club sarà ancora lui a guidare il gruppo nerazzurro dalla panchina. Riflessioni in corso, in viale della Liberazione non potrebbe essere altrimenti, il 5-0 può rompere qualcosa e arriva il punto in cui bisogna raccogliere i cocci. Ripartire da Inzaghi potrebbe significare esporsi a continui ripensamenti al primo passo falso della prossima stagione, così come chiedere a un gruppo ormai saturo di auto rigenerarsi.

L'OFFERTA DALL'ARABIA - Il futuro di Inzaghi è in bilico, ma questa volta non per volere del tecnico, quanto per un’esigenza del club, obbligato a ragionare sul da farsi. Quando dall’Arabia hanno capito le intenzioni del tecnico nerazzurro e cioè che ormai aveva deciso di continuare la sua esperienza a Milano ha lasciato trapelare la notizia di un accordo verbale ormai raggiunto, come a voler ricordare al tecnico l’impegno preso. L’offerta araba è lì, intanto domani Inzaghi e il club si incontreranno per esporre ognuno le proprie esigenze. Quelle del tecnico, in particolare, saranno le richieste di un professionista che intende fare emergere agli occhi di tutti il reale valore di questa rosa e le ambizioni che non possono essere altro che la conseguenza degli investimenti prodotti.

NUOVI STIMOLI - Il club invece dovrà capire quali sono i rischi e le conseguenze nel proseguire con Inzaghi, ma dovrà farlo in fretta perché il 17 di giugno il pallone comincerà nuovamente a rotolare e questa squadra uscita in ginocchio dalla finale di Champions dovrà assolutamente trovare nuovi stimoli. Una missione che ad oggi sembra impossibile, soprattutto se leggiamo questo risveglio di sensi alla prossima competizione che si giocherà in America.