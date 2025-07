Onana subito titolare in Champions, Martinez a dicembre in Coppa Italia: è davvero lui il futuro portiere dell’Inter?

Dopo quattro mesi dall’avvio del campionato, nessuno ha potuto farsi un’idea su cosa sia effettivamente Josep Martinez, il portiere che l’Inter ha fortemente voluto dal Genoa, versando, circa 15 milioni di euro tra cartellino e commissioni. Precampionato a parte, il classe ‘98 non ha praticamente mai più messo piede in campo, mai preso in considerazione, come non esistesse. Oggi dovrebbe giocare in Coppa Italia contro l’Udinese, ma questa sarà l’occasione per regalare una vetrina un po’ a tutti quelli che finora hanno potuto assaporare poco il campo. Per Martinez ci si aspettava un percorso decisamente diverso, forse perché la stessa Inter ci aveva fornito un esempio ai tempi della convivenza tra Onana e Handanovic. L’inizio della storia è identico, il proseguo diametralmente opposto. E allora forse c’è qualcosa che non va.

EQUILIBRI - Handanovic, come Sommer, era una colonna dello spogliatoio che sia avviava verso la fine della carriera. L’Inter decise di non farsi trovare impreparata per il futuro e dal mercato prese Onana. Inzaghi si ritrovò di fatto a gestire il passato e il futuro del club, decidendo di alternarli nel presente: Handanovic in campionato e Onana in Champions League (dopo 8 turni di A Onana divenne titolare anche in campionato). Quell’Inter trovò così il proprio equilibrio, questa sta ragionando diversamente. Anche Martinez è stato preso pensando al futuro, ma finora è stato confinato in panchina. Nessuna alternanza, eppure l’Inter si era parecchio affrettata per andare a prenderlo. E allora è naturale farsi almeno un paio di domande: perché l’Inter ha avuto tutta questa premura e perché adesso i nerazzurri gestiscono la questione Sommer Martinez in maniera diametralmente opposta a come invece aveva gestito la convivenza tra Handanovic e Onana?

CRESCONO I DUBBI - Una risposta vera non l’abbiamo ma possiamo immaginare che l’ex Genoa non goda della stessa stima di cui poteva invece godere il portiere camerunese. Indiscrezioni ci raccontano di un Martinez abbastanza incerto tra i pali, anche in allenamento, o meglio, di un ragazzo capace di grandi interventi e rovinosi errori. Probabilmente l’Inter e Inzaghi finora non lo hanno ancora ritenuto pronto e questo non significa che non lo sarà mai, però è naturale porre qualche incognita tra lui e la titolarità futura in nerazzurro.Martinez diventerà mai il numero 1 a difesa della porta dell’Inter? Ad oggi la risposta sembra pendere più verso il no che verso il sì ma allora a quel punto i nerazzurri potrebbero avere bisogno anche di un altro portiere, visto che Sommer è in scadenza 2026. Vedremo cosa ci racconterà il futuro e come risponderà Martinez nella gara con l'Udinese e in caso di eventuali future chance: la sfida di Coppa Italia è alle porte; sarà poco, ma pur sempre un inizio.